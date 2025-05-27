фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, во время рыбалки 20-летний юноша удилищем коснулся к линии электропередач и его, вероятно, поразило током, после чего он упал в воду. Очевидцы достали парня из воды, но, к сожалению, спасти ему жизнь не удалось.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале мая на Буковине в реке обнаружили тело 13-летней школьницы, пропавшей 11 апреля.