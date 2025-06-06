На Київщині чоловіку загрожує ув'язнення через наркотики
На Київщині правоохоронці затримали чоловіка з забороненими речовинами. У нього вдома знайшли цілі кущі канабісу
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У селищі Борова затримали 32-річного чоловіка. У нього вилучили понад кілограм канабісу та рослини коноплі. У нього вдома таких знайшли кущі конопель та інші докази.
Зараз чоловіка затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше на Волині 35-річний чоловік організував наркопритон. У своєму будинку він все облаштував для вживання психотропної речовини та запрошував людей.
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