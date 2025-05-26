Фото: Нацполиция

В столице правоохранители задержали двух наркоторговцев. Они разлагали "закладки" в Подольском районе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столовой предстанут перед судом двое мужчин, которые на Подоле сбывали психотропы и наркотики. В их авто полицейские обнаружили почти 90 свертков с каннабисом, амфетамином, метамфетамином, Альфа-PVP и мефедроном. Также правоохранители обнаружили около 15 "закладок", которые злоумышленники успели разложить еще до задержания.

Кроме того, по месту жительства одного из дельцов правоохранители изъяли еще почти 500 грамм Альфа-PVP, и около 100 грамм других наркотических и психотропных веществ.

Мужчинам объявили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские нашли наркотики в посылке. Запрещенные вещества были спрятаны в консервации, а именно в варенье.