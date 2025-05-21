Полицейские изъяли у жителя Одесщины более 5 кг каннабиса: что ему угрожает

фото: Национальная полиция

Фигуранту выдвинули обвинения в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Наркотики обнаружили у 55-летнего жителя одного из сел Березовского района. В подсобном помещении, гараже и на чердаке правоохранители нашли более 5 килограммов каннабиса, что в дальнейшем было подтверждено экспертным заключением.

Полицейские установили, что мужчина собственноручно сорвал неподалеку от дома дикорастущую коноплю, принес ее домой, высушил, измельчил и хранил для собственного употребления.

Жителю Одесщины грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.