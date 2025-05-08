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08 мая 2025, 05:05

Оставили младенца на улице в сумке: родителям из Киевщины грозит до 3 лет заключения

08 мая 2025, 05:05
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт по поводу родителей, покинувших новорожденного мальчика в хозяйственной сумке на улице в городе Богуслав Обуховского района. Им грозит до трех лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 36-летняя женщина без надлежащих санитарных условий родила мальчика дома. После этого 67-летний биологический отец, присутствовавший при родах, самостоятельно перерезал пуповину.

В дальнейшем, действуя по предварительному сговору, родители завернули новорожденного в постельное белье и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном состоянии на улице. Возле одного из частных домов мальчика обнаружил местный житель.

"Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении обоих родителей по факту оставления в опасности новорожденного малыша. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 января в городе Богуслав возле одного из частных домов владелец обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка оставили в сумке прямо на улице.

Правоохранители разыскивали родителей младенца. Впоследствии горе-родителям сообщили о подозрении.

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