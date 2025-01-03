В Киевской области новорожденного ребенка оставили в сумке на улице

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В городе Богуслав 2 января возле одного из частных домов хозяин обнаружил новорожденного мальчика

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенок был в сумке. Младенца сразу доставили в больницу, где врачи оценивают его состояние здоровья.

Полиция работает над установлением всех обстоятельств происшествия и разыскивает родителей ребенка.

Граждан просят помочь: если вы владеете какой-либо информацией по данному случаю или знаете возможных свидетелей, обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону на линию "102".

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес приговор жительнице Харькова, убившей своего новорожденного ребенка.