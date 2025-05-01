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Правоохранители установили мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили возле одной из мусорников Ровно

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ночью 29 апреля на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле мусорки нашли мертвого младенца. Правоохранители разыскали родившую девочку женщину: ею оказалась 42-летняя уроженка Ровенского района. Она сообщила, что в начале апреля приехала из-за границы и остановилась жить в квартире своей знакомой в Ровно.

По словам женщины, ребенка она родила 26 апреля. По предварительным выводам экспертов, девочка была жива. Согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).

Идет судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.

Напомним, в Хмельнитчине женщина морила голодом 6-месячного младенца. Мальчик оказался в реанимации и весил в 2,5 раза меньше нормы. Женщину отправили под суд.