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В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
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01 мая 2025, 13:56

В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности

01 мая 2025, 13:56
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фото: полиция
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Правоохранители установили мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили возле одной из мусорников Ровно

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ночью 29 апреля на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле мусорки нашли мертвого младенца. Правоохранители разыскали родившую девочку женщину: ею оказалась 42-летняя уроженка Ровенского района. Она сообщила, что в начале апреля приехала из-за границы и остановилась жить в квартире своей знакомой в Ровно.

По словам женщины, ребенка она родила 26 апреля. По предварительным выводам экспертов, девочка была жива. Согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка).

Идет судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.

Напомним, в Хмельнитчине женщина морила голодом 6-месячного младенца. Мальчик оказался в реанимации и весил в 2,5 раза меньше нормы. Женщину отправили под суд.

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