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08 травня 2025, 05:05

Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення

08 травня 2025, 05:05
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо батьків, які покинули новонародженого хлопчика в господарській сумці на вулиці в місті Богуслав Обухівського району. Їм загрожує до трьох років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, 36-річна жінка без належних санітарних умов народила вдома хлопчика. Після цього 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину.

У подальшому, діючи за попередньою змовою, батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці. Біля одного з приватних будинків хлопчика виявив місцевий житель.

"Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо обох батьків за фактом залишення в небезпеці новонародженого малюка. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 січня у місті Богуслав біля одного з приватних будинків господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину залишили у сумці прямо на вулиці.

Правоохоронці розшукували батьків немовляти. Згодом горе-батькам повідомили про підозру.

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