Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу

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Полиция сообщила о подозрении злоумышленнику, пытавшемуся похитить 6-летнюю девочку в селе Бышев Фастовского района. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 6-летний ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из машины вышел неизвестный и затащил малолетнюю в автомобиль. К счастью, девочке удалось сбежать.

Полицейские оперативно задержали 39-летнего злоумышленника. Следователи сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Бышев мужчина силой затолкал девочку в салон автомобиля, однако ребенок не растерялся – открыл дверь и сбежал. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.