Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
Полиция сообщила о подозрении злоумышленнику, пытавшемуся похитить 6-летнюю девочку в селе Бышев Фастовского района. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По данным следствия, 6-летний ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из машины вышел неизвестный и затащил малолетнюю в автомобиль. К счастью, девочке удалось сбежать.
Полицейские оперативно задержали 39-летнего злоумышленника. Следователи сообщили фигуранту о подозрении за:
- ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение);
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.
Напомним, в селе Бышев мужчина силой затолкал девочку в салон автомобиля, однако ребенок не растерялся – открыл дверь и сбежал. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.