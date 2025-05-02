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02 мая 2025, 05:45

В Херсоне 2-летний малыш выпал из окна многоэтажки: мать забрала сына и заперлась в квартире

02 мая 2025, 05:45
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фото: Нацполиция
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Несчастный случай произошел 29 апреля в Таврическом микрорайоне. В настоящее время ребенок находится в реанимации в критическом состоянии. Горе-матери грозит тюрьма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Херсонской области.

По данным следствия, двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Предварительно, ребенок находился сам на кухне, залез по подоконнику через открытое окно на блок кондиционера, в результате чего не удержался и упал на землю. В это время 40-летняя мать совместно с другими четырьмя сыновьями в возрасте 2, 6, 9 и 11 лет находилась в другой комнате.

После падения херсонка спустилась, забрала малыша с многочисленными травмами с улицы и заперлась в квартире изнутри. Впоследствии женщина впустила в дом медиков. Мальчик лежал на кровати в крови с большой гематомой на голове и плакал. Ребенка госпитализировали в больницу.

"Двухлетний мальчик прооперирован, он находится в критическом состоянии в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

Известно, что многодетная семья уже длительное время состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах семья. По предварительной информации, отец мальчиков находится за границей.

Служба по делам детей изъяла других малолетних детей из семьи. Их поместили в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья. Решается вопрос о лишении родителей родительских прав.

Следователи открыли производство. Многодетной матери может грозить лишением свободы сроком до пяти лет. В настоящее время идет следствие.

Напомним, в Коломыи на Ивано-Франковщине из окна многоэтажки выпала 3-летняя девочка. В результате полученных травм ребенок скончался.

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