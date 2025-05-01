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01 мая 2025, 11:55

На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку

01 мая 2025, 11:55
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фото: полиция
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В селе Бышев мужчина силой затолкал девочку в салон автомобиля, однако она не растерялась – открыла дверь и убежала. Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Похитить 6-летнюю девочку пытался водитель такси. Девочка находилась на улице возле частного дома, когда к ней подъехал автомобиль Peugeot. Из легковушки вышел мужчина и принудительно посадил ее в автомобиль. К счастью, ребенку удалось сразу убежать.

Полицейские задержали 39-летнего злоумышленника. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, событие произошло в селе Бышев Фастовского района. Девочка не растерялась – открыла дверь и убежала, после этого злоумышленник уехал в неизвестном направлении.

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