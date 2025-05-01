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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Публикацию с видео, на которых 13-летний парень нанес удары 11-летней девушке, полицейские обнаружили 30 апреля в одном из телеграм-каналов во время мониторинга соцсетей.

Правоохранители установили и идентифицировали всех участников происшествия. Сейчас устанавливают обстоятельства и проводят первоочередные следственные действия.

В дальнейшем будет надана правовая квалификация происшествия, согласно действующему законодательству.

Напомним, на днях в Прикарпатье 14-летний подросток напал на 16-летнего парня. Избиение снимали на видео.