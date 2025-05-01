В Киевской области подросток избил 11-летнюю девочку
Происшествие случилось 29 апреля в центре села Переяславское Бориспольского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Публикацию с видео, на которых 13-летний парень нанес удары 11-летней девушке, полицейские обнаружили 30 апреля в одном из телеграм-каналов во время мониторинга соцсетей.
Правоохранители установили и идентифицировали всех участников происшествия. Сейчас устанавливают обстоятельства и проводят первоочередные следственные действия.
В дальнейшем будет надана правовая квалификация происшествия, согласно действующему законодательству.
Напомним, на днях в Прикарпатье 14-летний подросток напал на 16-летнего парня. Избиение снимали на видео.
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