Фото: Нацполиция

В Прикарпатье правоохранители расследуют дело об избиении 16-летнего парня. На него напал 14-летний подросток

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Делятине произошел инцидент с несовершеннолетними. Мужчина обратился к правоохранителям и сообщил, что его несовершеннолетний сын был избит. Парня госпитализировали медики.

Как выяснила полиция, это произошло у футбольного поля. 14-летний подросток напал на 16-летнего парня и избил его. При этом друг нападающего снимал все на видео. Следователи Надвирнянского РПП начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Житомирской области женщина издевалась над 10-летним сыном. Товарищ мальчика снял это на видео, а затем кадры попали в соцсети.