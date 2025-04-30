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30 апреля 2025, 19:35

На Прикарпатье подросток жестоко избил парня

30 апреля 2025, 19:35
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Фото: Нацполиция
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В Прикарпатье правоохранители расследуют дело об избиении 16-летнего парня. На него напал 14-летний подросток

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Делятине произошел инцидент с несовершеннолетними. Мужчина обратился к правоохранителям и сообщил, что его несовершеннолетний сын был избит. Парня госпитализировали медики.

Как выяснила полиция, это произошло у футбольного поля. 14-летний подросток напал на 16-летнего парня и избил его. При этом друг нападающего снимал все на видео. Следователи Надвирнянского РПП начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Житомирской области женщина издевалась над 10-летним сыном. Товарищ мальчика снял это на видео, а затем кадры попали в соцсети.

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