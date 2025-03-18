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Суд отказал в продлении содержания под стражей юноши, подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Его отпустили под личное обязательство

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства сторона защиты привела дополнительные доводы о необходимости изменения меры пресечения на такую, которая не связана с временной изоляцией от общества.

Суд учел предоставленные адвокатом медицинские документы, положительные характеристики подозреваемого с места обучения, а также его личные показания, в которых он искренне раскаялся.

Прокуроры готовят на это решение апелляционную жалобу.

Напомним, 22 января суд избрал меру пресечения 16-летнему юноше за пытки и вымогательство денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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