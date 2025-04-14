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14 апреля 2025, 07:32

В Белой Церкви мужчину избили за замечание: нападающих могут посадить на 5 лет

14 апреля 2025, 07:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В городе Белая Церковь на Киевщине двое мужчин избили прохожего, который сделал им замечания по распитию алкоголя в общественном месте

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях мужчина, проходя мимо одной из многоэтажек, заметил компанию, которая распивала алкогольные напитки на детской площадке. Неравнодушный гражданин сделал замечание и предложил им сменить досуг.

28-летний фигурант начал бить прохожего кулаками, ногами по телу и голове. Другой 27-летний мужчина ударил пострадавшего рукой в лицо, от чего последний упал. Находившаяся с мужчинами в компании женщина пыталась остановить драку, однако один из фигурантов ее оттолкнул.

В результате хулиганских действий 57-летнего пострадавшего с телесными повреждениями медики госпитализировали в больницу.

Правоохранители задержали двух нападавших и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении.

В суде злоумышленникам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершенное им грозит до пяти лет за решеткой.

Напомним, недавно во львовском торговом центре произошел инцидент со стрельбой. Там мужчина из-за замечания угрожал пистолетом работникам охраны.

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