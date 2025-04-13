фото: полиция

ДТП произошло 11 апреля около 14:10 на дороге между селами Вольная Тарасовка и Терезино в Белоцерковском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Daewoo Lanos, двигаясь в направлении села Терезино, не справился с управлением, выехал на обочину и влетел в дерево. В результате полученных травм 37-летний мужчина погиб до приезда медиков.

На фото с места аварии видно, что правый борт авто от удара дерева разбился вдребезги.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 12 апреля в Черкасской области столкнулись автомобили. Погибли два человека.