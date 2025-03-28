Фото: Нацполиция

В Киевской области расследуют ДТП. Известно, что водитель сбил двух пешеходов

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 27 марта на одной из улиц Бровары. 56-летний водитель автомобиля Subaru, не учитывая дорожную обстановку, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в пределах пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина и женщина получили травмы. Их госпитализировали медики. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Киевской области произошло ДТП. Сообщалось, что иномарка столкнулась с мотоциклом. В результате аварии водителя мотоцикла госпитализировали.