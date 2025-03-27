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27 марта 2025, 11:35

Огненное ДТП с погибшими: в Николаевской области столкнулись грузовик и два авто

27 марта 2025, 11:35
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фото: ГСЧС Николаевской области
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В Николаевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате ДТП два человека погибли, трое травмированы

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области в Фейсбуке, передает RegioNews.

ДТП произошло ночью, 26 марта, на трассе Н-11 "Днепр-Николаев" в с. Виноградовка Ингульской территориальной громады Баштанского района.

В аварии столкнулись два легковых автомобиля Skoda Octavia, "ВАЗ-2170" и грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.

В результате погибли водители автомобилей "ВАЗ 2170" и MAN. Пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda Octavia. Их госпитализировали.

В результате столкновения произошел разлив и воспламенение дизельного горючего. Пожарные ликвидировали пожар площадью 700 кв. м.

Огнем уничтожены автомобили "ВАЗ" и MAN с прицепом, повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения.

Напомним, в Киевской области на трассе произошло смертельное ДТП . Водитель Opel Corsa, совершая разворот, не предпочел в движении и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении авто Renault Scenic.

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