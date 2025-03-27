Авария в Киевской области: авто влетело в мотоцикл
В Киевской области полиция расследует
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Авария произошла на днях в Белой Церкви. 24-летний водитель автомобиля Ford Focus осуществил остановку и взорвал пассажира. После этого он начал маневр разворота и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Boxer.
В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла был госпитализирован. Правоохранители начали досудебное расследование по факту аварии.
Напомним, ранее в Киевской области на трассе произошла смертельная авария. В результате ДТП один водитель погиб, а другой - получил травмы.
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