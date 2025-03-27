Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла на днях в Белой Церкви. 24-летний водитель автомобиля Ford Focus осуществил остановку и взорвал пассажира. После этого он начал маневр разворота и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Boxer.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла был госпитализирован. Правоохранители начали досудебное расследование по факту аварии.

Напомним, ранее в Киевской области на трассе произошла смертельная авария. В результате ДТП один водитель погиб, а другой - получил травмы.