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Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Закарпатье приговорили к пожизненному заключению 33-летнего мужчину за убийство его сына. Известно, что мальчику было всего год. Мужчина был пьян, и в таком состоянии он ударил ребенка несколько раз кухонным ножом.

От полученных ран ребенок скончался. Мужчина после совершенного скрывался в лесном массиве. Правоохранители обнаружили его и задержали.

На суде он признал свою вину. По его словам, причиной стало то, что он много ссорился со своей женой. Суд признал его виновным.

Напомним, что к пожизненному заключению могут приговорить 19-летнего мужчину в Одесской области за убийство трехлетнего мальчика. Известно, что он избил ребенка своей сожительницы из-за того, что мальчик плакал. Впоследствии мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами, и он скончался в больнице.