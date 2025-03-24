На Полтавщине четверо детей избили 10-летнего мальчика

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, событие произошло около двух недель назад в городе Зеньков, на территории недостроенного здания.

Несовершеннолетние 10, 11, 12 и 14 лет держали и избивали своего 10-летнего знакомого.

Дети вместе с родителями дали объяснение полиции. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Продолжаются следственные действия.

Напомним, в городе Трускавец на Львовщине четверо подростков поиздевались над 18-летним парнем с инвалидностью. При этом они снимали видео, которое впоследствии выложили в соцсети. Нападающими были три девушки и один парень в возрасте от 11 до 14 лет.

Одной из организаторок нападения -14-летней девушке сообщили о подозрении в хулиганстве.