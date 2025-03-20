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20 марта 2025, 11:55

В Белой Церкви 12-летний мальчик "зацепился" за троллейбус

20 марта 2025, 11:55
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фото: Национальная полиция
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В городе Белая Церковь, 12-летний мальчик, рискуя жизнью, зацепился за троллейбус и ехал позади него с внешней стороны

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что видео опасных развлечений во время мониторинга социальных сетей обнаружили правоохранители.

Ювенальные инспекторы совместно с полицейскими офицерами общины установили личность ребенка и провели с ним и его семьей профилактическую беседу по поводу опасности таких действий и возможных трагических последствий.

Кроме того, родные парня будут нести административную ответственность (ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Полиция Киевской области призывает родителей уделять больше внимания досугу своих детей, разъяснять риски зацепки и потенциальные последствия такого поведения.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей.

На этой неделе в больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички.

Ранее сообщалось, что 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

8 марта в Полтаве на улице Ползунова 16-летний парень залез на железнодорожный вагон-цистерну, где его поразило током.

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