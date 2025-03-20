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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В среду, 19 марта, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором несколько девочек-подростков наносят удары руками и ногами мальчику, вероятно, с инвалидностью. Происшествие случилось произошло в Трускавце Дрогобычского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Продолжается расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.

Напомним, суд отказал в продлении содержания под стражей юношу, подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Его отпустили под личное обязательство.