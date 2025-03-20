У Білій Церкві 12-річний хлопчик "зачепився" за тролейбус

фото: Національна поліція

У місті Біла Церква, 12-річний хлопчик ризикуючи життям, зачепився за тролейбус і їхав позаду нього із зовнішньої сторони

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що відео небезпечних розваг під час моніторингу соціальних мереж виявили правоохоронці.

Ювенальні інспектори спільно з поліцейськими офіцерами громади встановили особу дитини та провели з ним і його родиною профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій і можливих трагічних наслідків.

Крім того, рідні хлопця нестимуть адміністративну відповідальність (ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Поліція Київської області закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю своїх дітей, роз'яснювати ризики зачепінгу й потенційні наслідки такої поведінки.

Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей.

Цього тижня у лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички.

Раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

8 березня у Полтаві на вулиці Ползунова 16-річний хлопець заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом.