06:39  20 березня
На Прикарпатті туристи опинилися в пастці, піднімаючись на Говерлу
05:05  20 березня
У Києві судитимуть очільницю МСЕК, яка за $10 000 "продала" фіктивну інвалідність
06:11  20 березня
Розвідник Raybird: на що здатна маленька українська "пташка" з можливостями великого літака
UA | RU
UA | RU
20 березня 2025, 11:55

У Білій Церкві 12-річний хлопчик "зачепився" за тролейбус

20 березня 2025, 11:55
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У місті Біла Церква, 12-річний хлопчик ризикуючи життям, зачепився за тролейбус і їхав позаду нього із зовнішньої сторони

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що відео небезпечних розваг під час моніторингу соціальних мереж виявили правоохоронці.

Ювенальні інспектори спільно з поліцейськими офіцерами громади встановили особу дитини та провели з ним і його родиною профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій і можливих трагічних наслідків.

Крім того, рідні хлопця нестимуть адміністративну відповідальність (ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Поліція Київської області закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю своїх дітей, роз'яснювати ризики зачепінгу й потенційні наслідки такої поведінки.

Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей.

Цього тижня у лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички.

Раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

8 березня у Полтаві на вулиці Ползунова 16-річний хлопець заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Біла Церква зачепінг тролейбус поліція підліток
У Трускавці дівчата-підлітки побили хлопця з інвалідністю
20 березня 2025, 11:42
Евакуювали 400 дітей: у Полтаві 11-річний школяр повідомив про загрозу теракту
20 березня 2025, 05:54
Гра зі смертю: з початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу
18 березня 2025, 13:52
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Намагаючись купити криптовалюту житель Тернополя втратив понад 18 тисяч гривень
20 березня 2025, 12:24
ДТП на Львівщині: постраждали чотири людини, серед них дитина
20 березня 2025, 12:23
У Трускавці дівчата-підлітки побили хлопця з інвалідністю
20 березня 2025, 11:42
Лікарі розповіли про стан постраждалих через ворожу атаку на Кропивницький
20 березня 2025, 11:37
На Львівщині інспекторка митниці за 3000 доларів власним авто вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку
20 березня 2025, 11:18
Росіяни вдарили по Костянтинівці "Смерчем": є загиблий та поранені
20 березня 2025, 11:10
Меру Ірпеня Маркушину продовжили домашній арешт
20 березня 2025, 10:53
Російський шпигун із Придністров’я намагався вкрасти дронові технології України
20 березня 2025, 10:47
На Харківщині працівник ТЦК побив літнього чоловіка
20 березня 2025, 10:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ганна Маляр
Іван Киричевский
Всі блоги »