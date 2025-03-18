В больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички

фото: Национальная полиция

Подросток, забравшийся на вагон электрички в пригороде Киева на станции "Киев - Волынский", находился в тяжелом состоянии. Он получил 75% ожогов тела. 18 марта 12-летний Назар скончался

Об этом пишут СМИ со ссылкой на близких мальчика, передает RegioNews.

Назар сражался за жизнь от 13 марта. Семья мальчика остановила сбор на лечение.

Как известно, несчастный случай произошел 13 марта. Парень поднялся между вагонами электропоезда "Киев-Казатин" и получил током удар. Ребенка с тяжелыми ожогами госпитализировали в больницу.

Напомним, подобные случаи, связанные с опасными развлечениями подростков, не редкость.

Так, 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

8 марта в Полтаве на улице Ползунова 16-летний парень залез на железнодорожный вагон-цистерну , где его поразило током.

Напомним, сегодня, 13 марта, парень залез между вагонами поезда "Киев-Казатин", его ударило током и он загорелся .