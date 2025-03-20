Эвакуировали 400 детей: в Полтаве 11-летний школьник сообщил об угрозе теракта
На днях, 18 марта, в Полтаве полиция получила анонимное сообщение об угрозе теракта в одном из учебных заведений города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители немедленно прибыли на место. Из школы эвакуировали около 400 детей и персонал. В результате обследования помещения взрывчатки и других угроз не обнаружили.
Вскоре полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 11-летний мальчик – шестиклассник этой школы.
С ребенком провели превентивную работу, а относительно его родителей составили админпротокол. Материалы уже направлены в суд.
Напомним, ранее в Полтаве задержали мужчину, который терроризировал город ложными заминированиями.
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