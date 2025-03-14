Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина

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Это первый случай в истории Финляндии, когда гражданин России осужден за совершение военных преступлений против Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что Ян Петровский (также известный как Воислав Торден) причастен к убийству 22 украинских военных и тяжелому ранению еще четырех воинов ВСУ осенью 2014 года в Луганской области. Злоумышленник также фотографировался на фоне тел погибших и замученных военнослужащих Украины.

Россиянин входил в состав диверсионно-разведывательной штурмовой группы "Русич" 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

Пребывая в должности заместителя командира вражеской группировки, Петровский участвовал в боях против Сил антитеррористической операции на востоке Украины.

20 июля 2023 года финская полиция задержала его в аэропорту города Хельсинки.

Украинские правоохранители оказали финским партнерам всемерное содействие в расследовании этого дела. В частности, проводили следственные действия с потерпевшими и свидетелями, а также инициировали дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, в Украине будут судить бойца "ЛНР" , причастного к убийству писателя на Изюмщине.