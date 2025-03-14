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14 марта 2025, 13:14

Полиция разыскивает убийцу активиста Ганула: обнародовано фото

14 марта 2025, 13:14
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фото: Национальная полиция
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Национальная полиция обнародовала фото мужчины, предположительно причастного к убийству активиста Демьяна Ганула в Одессе

Снимки опубликованы на странице ведомства в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины с фото, просим сообщить в полицию по телефонам: (380) 732555126, (380) 949498364 или на спецлинию "102"", – говорится в сообщении.

Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Напомним, сегодня, в пятницу, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил мужчину. Убитым оказался активист и волонтер Демьян Ганул.

Дело под контроль взял министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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