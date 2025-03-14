В Черкассах сбили мотоциклиста: мужчину госпитализировали

фото: Национальная полиция

Сегодня утром в Черкассах на улице Героев Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадал водитель мотоцикла. Следователи уже начали досудебное расследование

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, 20-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos", выезжая с прилегающей территории, не предпочел мотоцикл, двигавшийся по главной дороге. Это привело к столкновению.

В результате пострадал 37-летний мотоциклист. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Водитель автомобиля не травмировался.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Житомире 8 марта на 103 км трассы Киев-Чоп произошло ДТП. Тогда погибли три молодых человека. Полицейские просят откликнуться свидетелей и очевидцев аварии.