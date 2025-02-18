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Таким образом правительство увеличило финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, сегодня в центре внимания чиновников энергетика, которую систематически атакует раг.

"Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС - это попытка запугать Украину, Европу и мир", - сказал премьер-министр.

Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, правительство приняло решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа. Это, в частности, средства на энергоэффективное восстановление.

Напомним, что российские войска попали ударным дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате был поврежден саркофаг.

В ГСЧС сообщили, что на промплощадке ЧАЭС зафиксировали показатели радиационного фона в пределах 0,57 мкЗв/час. Специалисты заметили, что это не превышает допустимые значения.

Кроме того, МВД предупредило украинцев о фейке , который распространяется в сети. В ложных сообщениях граждан пугают выбросом радиации, который якобы должен скоро произойти.

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