Армия РФ атаковала Херсон: оккупанты ранили двух гражданских
Российские военные нанесли артиллерийский удар по Херсону и совершили атаку дронами, в результате чего пострадал двое гражданских
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что обстрел начался примерно в 11:00.
Под удар попал 56-летний мужчина, находившийся в собственном доме. Он получил взрывную травму и обломочные ранения ног и плеча.
Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести
Кроме того, около 10:00 кафиры атаковали из БПЛА мужчину в Днепровском районе Херсона.
Из-за вражеского удара находившийся на улице 38-летний херсонец получил взрывную травму, ранение рук и травматическую ампутацию пальцев.
Пострадавший – в больнице. Ему оказывают необходимую медпомощь.
Как известно, за прошедшие сутки, 6 марта, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины.
Напомним, что в ночь на 7 марта российская армия нанесла комбинированный удар дронами и ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.
Ранее мы сообщали, что поздно вечером 6 марта российские войска сбросили авиабомбу на Славянск Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и автомобили.