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07 марта 2025, 13:23

Армия РФ атаковала Херсон: оккупанты ранили двух гражданских

07 марта 2025, 13:23
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фото: Getty Images
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Российские военные нанесли артиллерийский удар по Херсону и совершили атаку дронами, в результате чего пострадал двое гражданских

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что обстрел начался примерно в 11:00.

Под удар попал 56-летний мужчина, находившийся в собственном доме. Он получил взрывную травму и обломочные ранения ног и плеча.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести

Кроме того, около 10:00 кафиры атаковали из БПЛА мужчину в Днепровском районе Херсона.

Из-за вражеского удара находившийся на улице 38-летний херсонец получил взрывную травму, ранение рук и травматическую ампутацию пальцев.

Пострадавший – в больнице. Ему оказывают необходимую медпомощь.

Как известно, за прошедшие сутки, 6 марта, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины.

Напомним, что в ночь на 7 марта российская армия нанесла комбинированный удар дронами и ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что поздно вечером 6 марта российские войска сбросили авиабомбу на Славянск Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и автомобили.

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