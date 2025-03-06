В Сумах из-за попадания российских "шахедов" сгорел терминал Новой почты
В Сумах два российских "шахеда" уничтожили терминал Новой почты, погиб сотрудник компании-подрядчика
Об этом сообщили в пресс-службе компании компания "Новая Почта", передает RegioNews.
"К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 2576 посылок, находившихся на территории терминала, сгорели.
Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн.
Новая почта связывается с клиентами для выплаты компенсации.
Напомним, ночью россияне атаковали Сумы. Дроны-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. Погиб охранник.
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