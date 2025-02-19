ГСЧС уже шестой день ликвидирует последствия атаки по ЧАЭС
Радиационный фон на промышленной площадке Чернобыльской АЭС не превышает норму
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий российского удара БПЛА по объекту "Укрытие".
По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и производят работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия.
Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает норму. Ситуация контролируется. Работы продолжаются.
Напомним, правительство выделило 1,5 миллиарда гривен в поддержку укрытия ЧАЭС.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, произошел пожар.