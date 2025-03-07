Российский дрон "Молния" атаковал предприятие в Харькове

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В пятницу, 7 марта, россияне нанесли удар "Молнией" по предприятию в Харькове. По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА, Олег Синегубов , передает RegioNews.

По его словам, около 11:30 оккупанты ударили по Слободскому району Харькова.

Остатки БпЛА типа "Молния" упали вблизи нежилого здания.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что "прилет" был зафиксирован по гражданскому предприятию в Слободском районе. Предварительно, без пострадавших.

Напомним, сегодня утром российские кафиры ударили по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова, ранены.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 марта российская армия нанесла комбинированный удар дронами и ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Силы ПВО сбивали враждебные цели