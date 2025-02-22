фото: Донецкая ОВА

Российские войска за прошедшие сутки убили в Донецкой области двух мирных жителей, еще 12 гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за 21 февраля россияне убили 2 жителей Донбасса: в Константиновке и Никаноровке.

Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

С линии фронта эвакуированы 162 человека, в том числе 49 детей.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

Напомним, в Киевской области из-за атаки вражеских дронов погиб мужчина. А также повреждены административные здания предприятий, школа, детский сад.