В Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – россиянка, выдававшая себя за мужчину

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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. В разных регионах Украины правоохранители задержали четырех организаторов оборудок

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам следствия, за взятки от 3 до 20 тысяч долларов США организаторы "схем" оформляли уклонистам поддельные документы или переправляли их за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Известно, что в Киеве "с поличным" задержали гражданку России, которая организовала канал побега военнообязанных в Евросоюз как водителей международных рейсов.

Для конспирации фигурантка действовала под видом мужчины – сделала короткую прическу, одевала мужскую одежду и представлялась вымышленным именем.

По данным СБУ, ранее россиянка уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за похищение людей и мошенничество.

Во Львовской области подозрение получил 32-летний местный житель, предлагавший потенциальным призывникам бежать за границу "в обход" пунктов пропуска.

Злоумышленник уверял своих клиентов, что за пределами Украины их встретит его сообщник, который поможет уклонистам "легализоваться" в странах ЕС.

В Полтавской области правоохранители задержали местного жителя, решившего подзаработать на "торговле" фиктивными медицинскими справками об инвалидности.

Для подделки документов фигурант использовал личные связи среди врачей.

В Тернополе военная контрразведка СБУ задержала местного дельца, который с помощью сообщников в ТЦК "списывал" уклонистов по военному учету по состоянию здоровья.

Всем задержанным фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями.

"Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области разоблачили "продавцов справок" для уклонистов. Двое местных жителей предлагали мужчинам призывного возраста фейковые справки о болезнях, те могли получить статус "непригодных к военной службе". За свои "услуги" злоумышленники брали с клиентов до 8 тысяч долларов.