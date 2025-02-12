Появились фото последствий ночной атаки врага на Киевщине: есть повреждения в двух районах
В результате атаки россиян в ночь на 12 февраля на Киевщине есть повреждения в двух районах области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Для атаки враг применил ракеты и ударные дроны. Работала противовоздушная оборона.
По предварительным данным, люди в результате обстрелов не пострадали. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.
В то же время известно, что в результате атаки повреждения в двух районах области:
- в Обуховском – пожар нежилых помещений.
- в Бориспольском - обломками сбитых дронов повредили 9 частных домов и авто.
Также полиция Киевщины обнародовала фото последствий атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву 12 февраля погиб человек, есть пострадавшие.
Удар баллистикой по Киеву: данные о пострадавших и фото последствийВсе новости »
12 февраля 2025, 07:04Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: погибли гражданские
12 февраля 2025, 00:40Ракетный удар по Кривому Рогу: поврежденны дома и учебное заведение
12 февраля 2025, 00:05
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Генштабе рассказали, сколько россиян уничтожили за сутки
12 февраля 2025, 08:04В Одесской области появятся пять реабилитационных центров для пострадавших от войны
12 февраля 2025, 07:50Массовые обыски: оккупанты усилили проверки жителей на ВТО
12 февраля 2025, 07:47На Запорожье пограничники эффектно поразили укрытия вместе с оккупантами
12 февраля 2025, 07:45В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетного удара
12 февраля 2025, 07:31Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
12 февраля 2025, 07:30Удар баллистикой по Киеву: данные о пострадавших и фото последствий
12 февраля 2025, 07:04Накормит всех: Силы обороны получили новую полевую кухню "Маричка"
12 февраля 2025, 07:00Удар по позициям: пограничники уничтожили технику и склады боекомплекта оккупантов на Донетчине
12 февраля 2025, 06:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все блоги »