фото: полиция

В результате атаки россиян в ночь на 12 февраля на Киевщине есть повреждения в двух районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Для атаки враг применил ракеты и ударные дроны. Работала противовоздушная оборона.

По предварительным данным, люди в результате обстрелов не пострадали. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В то же время известно, что в результате атаки повреждения в двух районах области:

в Обуховском – пожар нежилых помещений.

в Бориспольском - обломками сбитых дронов повредили 9 частных домов и авто.

Также полиция Киевщины обнародовала фото последствий атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву 12 февраля погиб человек, есть пострадавшие.