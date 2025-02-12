В Киевской области в поле упала новейшая российская крылатая ракета Х-69

фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС

Жители Киевской области заметили в поле большой подозрительный объект. Он оказался новой российской ракетой, которая упала и не сдетонировала

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В ходе обследования специалисты идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.

"Саперы успешно обезвредили ракету, после чего она была изъята и передана специалистам для дальнейшего изучения", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киевской области в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы.