В Киевской области в поле упала новейшая российская крылатая ракета Х-69
Жители Киевской области заметили в поле большой подозрительный объект. Он оказался новой российской ракетой, которая упала и не сдетонировала
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
В ходе обследования специалисты идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.
"Саперы успешно обезвредили ракету, после чего она была изъята и передана специалистам для дальнейшего изучения", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Киевской области в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы.
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