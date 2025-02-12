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12 февраля 2025, 07:31

В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетного удара

12 февраля 2025, 07:31
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фото: полиция
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Число пострадавших в результате атаки баллистическими ракетами по Киеву утром 12 февраля возросло до четырех. Также известно об одном погибшем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, в Оболонском районе в результате обстрела погиб один человек, еще четыре человека пострадали, в том числе один ребенок.

Также сообщается, что в частично разрушенном в результате удара офисном здании спасатели ликвидировали пожар.

Полиция обнародовала дополнительные фото последствий обстрелов в Киеве.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах города.

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