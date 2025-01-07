В Черкассах сотрудник ТЦК спустил колеса автомобиля, который остановили на блокпосту

скриншот с видео

В сети появилось видео, как работник ТЦК и СП на одном из блокпостов в Черкассах спустил колеса в авто, водитель которого отказался предоставлять документы для проверки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Водитель проигнорировал просьбу выйти из автомобиля, после чего один из представителей ТЦК спустил колеса транспортного средства. Вероятно, таким образом военнослужащий хотел предотвратить побег водителя.

Правоохранители проводят проверку действий всех участников ситуации. В Черкасском ТЦК пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение. Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление по поводу инцидента.

Также ранее появилось видео жесткого задержания мужчины во Львове.