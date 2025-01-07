Нападение с ножом на сотрудника ТЦК в Днепре — в военкомате отреагировали

скриншот с видео

Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление об инциденте на вокзале в городе Днепр, во время которого мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Днепропетровского областного ТЦК, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что конфликт был спровоцирован гражданином, который "злостно нарушал правила военного учета". Также в ТЦК отмечают, что "комментарии о происшедшем в подавляющем большинстве абсолютно не соответствуют действительности и являются либо вражеской пропагандой, либо работают на нее".

Военкомат также обнародовал свою версию событий, которые произошли в Днепре сегодня, 7 января. Отмечается, что группа оповещения, в которую входили сотрудники полиции и военнослужащие ВСУ, обратились к 45-летнему мужчине с целью проверки военно-учетных документов. Однако мужчина отреагировал на эту просьбу агрессией.

"Гражданин прибег к неадекватным и агрессивным действиям: вырвал служебное удостоверение из рук военнослужащего и разорвал его, кричал, что он "не дурак, чтобы идти воевать". Но на этом мужчина не остановился и прибег к явно уголовным насильственным действиям. Он достал холодное оружие (нож) и нанес ранения военнослужащему и полицейскому", - рассказали в ТЦК.

В сообщении также отмечается, что прохожие женщины пожилого возраста вмешались в конфликт и начали "спасать" мужчину. При этом они не видели, что он совершил нападение с ножом на военных и полицейских.

"Одна из женщин, пытаясь поднять на ноги этого мужчину, упала вместе с ним на покрытой льдом решетке дождевого коллектора. Как результат ”помощи” - ”спасенный” мужчина получил травму лица, которую видно на обнародованных видео", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отношении мужчины решается вопрос касательно уголовного производства по факту нападения.

В ТЦК подчеркнули, что оповещение военнообязанных в военное время осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение.