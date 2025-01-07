В Днепре во время проверки ТЦК мужчина подрезал полицейского

В Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, сообщает RegioNews .

По информации правоохранителей, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

После этого мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 января в Полтаве между представителями ТЦК и местным жителем произошел конфликт , в результате которого двое участников – 33-летний полтавчанин и 42-летний военнослужащий ТЦК – сообщили о полученных телесных повреждениях.