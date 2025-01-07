Омбудсмен отреагировал на новое видео "бусификации" мужчины во Львове

скриншот с видео

После появления в сети видео жесткого задержания людьми военной форме мужчины во Львове представитель Уполномоченного по правам человека направил обращение в областной ТЦК и СП.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка", — говорится в сообщении.

По словам Дмитрия Лубинца, его представитель уведомит Государственное бюро расследований, если факты применения физической силы будут подтверждены.

Во Львовском областном ТЦК и СП опубликовали комментарий по видео. Там объяснили, что у мужчины не было при себе военно-учетных документов, он подлежал мобилизации.

"Ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК и СП для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе. Вместо этого военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила", - сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

По этому факту было назначено служебное расследование. Сотрудников ТЦК, причастных к конфликту, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение.

Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление по поводу инцидента на вокзале в городе Днепр, во время которого мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему.