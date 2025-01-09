Житель Киевщины сжег Теслу своего знакомого из-за семейного конфликта

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Инцидент произошел на днях в селе Мила Бучанского района. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Спасатели оперативно потушили пламя, однако автомобиль Tesla получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. После поджога 56-летний владелец машины обратился в полицию.

Правоохранители, используя записи камер видеонаблюдения, установили, что злоумышленник проник на территорию через забор. Мужчина, имея при себе пластиковую бутылку с зажигательной смесью, облил полотенца, расположенные под колесами машины, и поджег их. Убедившись, что автомобиль загорелся, поджигатель скрылся с места преступления.

Оказалось, что 49-летний житель села Мила поджег принадлежавший его знакомому автомобиль Tesla из-за семейного конфликта.

Злоумышленник был задержан. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее в Киеве задержали работников курьерской службы, которые сожгли два военных автомобиля.