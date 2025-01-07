В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
Зоозащитники в Киеве выловили стаю декоративных крыс. Кто-то из жителей города, вероятно, выбросил животных на улицу, поэтому они поселились под лестницей многоэтажки и успели расплодиться.
Об этом рассказали в Команде спасения животных в Киеве, передает RegioNews.
В общей сложности удалось выловить более 30 животных. Как отмечают зоозащитники, среди выловленных крыс много беременных и больных.
Части из выловленных крыс уже удалось обнаружить новый дом.
Напомним, ранее житель Одессы спас краснокнижную змею, которая застряла и могла погибнуть.
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