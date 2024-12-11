В лесу на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству сигарет

фото: esbu.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает RegioNews.

С помощью промышленного оборудования группа производила сигареты без марок акцизного налога и без разрешительных документов. Кроме того, в цехах нелегально изготовляли табак для кальяна.

Готовую продукцию продавали как на территории Украины, так и за ее пределами. Мощности находились в лесной зоне Киевской области и были хорошо замаскированы.

Правоохранители провели 19 обысков, обнаружили и изъяли 1 линию для изготовления сигарет, 1 линию для изготовления табака для кальяна.

"Линии составляют цельные имущественные комплексы, обеспечивающие все этапы технологического процесса изготовления сигарет и табака для кальяна", - говорится в сообщении.

Также изъята готовая продукция, а именно – 128 тыс. пачек сигареты, более 5 тонн табака для кальяна, более 10 тонн табака для изготовления сигарет, ароматизаторы, вкусовые добавки, разнообразный упаковочный материал (полиграфическая продукция, сигаретная бумага, полимерные емкости для упаковки табака для кальяна и т.п.).

Примерная стоимость изъятого имущества составляет 23 млн грн.

Напомним, ранее во Львовской области изъяли электронные сигареты с запрещенными составляющими на 24 млн грн.