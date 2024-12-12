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12 декабря 2024, 17:02

На Киевщине задержали мошенницу, которая выманила 1 млн грн у жены пленного защитника Азовстали

12 декабря 2024, 17:02
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали на Киевщине мошенницу, жертвой которой стала жена пленного защитника Азовстали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанная, по данным СБУ, обещала своим жертвам помочь с возвращением их пленных родственников домой. Она требовала у них большие суммы средств "для ускорения процесса".

Правоохранители задокументировали факт получения мошенницей почти в 1 млн грн от жены пленного защитника "Азовстали".

Общаясь с женщиной, фигурантка заявляла, что якобы имеет личные связи в администрации российской тюрьмы, где держат пленника.

"При этом мошенница манипулировала тяжелым психоэмоциональным состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для пленника в случае не получения денег", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме, когда она получила новый перевод средств от потерпевшей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное в больших размерах. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого бойца ВСУ и его жены.

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