У Броварах затримали шахрайку, яка ошукувала людей під виглядом працівниці енергокомпанії

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Правоохоронці викрили жительку Броварів, яка під виглядом працівниці енергокомпанії ошукала людей на суму майже 740 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

У поліції розповіли, що жінка дійсно була працівницею енергокомпанії, однак на момент здійснення злочинів уже там не працювала. Вона, починаючи з 2019 року, пропонувала жителям Броварського району платні послуги з підключення електроенергії та встановлення лічильника. Після отримання грошей, 41-річна фігурантка обрані послуги своїм замовникам не надавала.

Загалом жінку підозрюють у причетності до близько 30 злочинних фактів, в результаті чого зловмисниця заволоділа грошима у майже 740 тисяч гривень. Їй повідомили про підозру у шахрайстві.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Києві затримали злочинну групу, яка здійснювала пограбування квартир літніх киян під виглядом працівників газової служби.