У Броварах затримали шахрайку, яка ошукувала людей під виглядом працівниці енергокомпанії
Правоохоронці викрили жительку Броварів, яка під виглядом працівниці енергокомпанії ошукала людей на суму майже 740 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.
У поліції розповіли, що жінка дійсно була працівницею енергокомпанії, однак на момент здійснення злочинів уже там не працювала. Вона, починаючи з 2019 року, пропонувала жителям Броварського району платні послуги з підключення електроенергії та встановлення лічильника. Після отримання грошей, 41-річна фігурантка обрані послуги своїм замовникам не надавала.
Загалом жінку підозрюють у причетності до близько 30 злочинних фактів, в результаті чого зловмисниця заволоділа грошима у майже 740 тисяч гривень. Їй повідомили про підозру у шахрайстві.
Нагадаємо, раніше правоохоронці у Києві затримали злочинну групу, яка здійснювала пограбування квартир літніх киян під виглядом працівників газової служби.