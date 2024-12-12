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12 декабря 2024, 17:35

Чиновнику из Броваров грозит тюрьма из-за схемы на закупке асфальта

12 декабря 2024, 17:35
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фото из открытых источников
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Полиция Киевщины сообщила о подозрении директору коммунального предприятия города Бровары в злоупотреблении служебным положением. Он реализовал коррупционную схему более чем на 300 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Как отмечается в сообщении, 56-летний чиновник при закупке асфальтобетонной продукции заключил договор с заранее определенной компанией о закупке товаров по завышенным ценам.

На основании заключенного договора фигурант перечислил на счет продавца средства, чем нанес для общества финансовые потери. Согласно выводам эксперта установлено, что общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Броварской общине составляет более 300 тысяч гривен.

Чиновнику грозит до шести лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове будут судить главврача больницы за махинации на 700 тыс. грн во время ремонта.

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