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Правоохранители в Киеве задержали преступную группу, которая совершала ограбление квартир пожилых киевлян под видом работников газовой службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Задержаны три женщины в возрасте от 26 до 29 лет и их 50-летний сообщник-водитель. Злоумышленники приехали из Сумской области.

Как рассказали в полиции, преступники заранее выбирали жертву среди одиноких пенсионеров. Они убеждались, что человек находится сам, и под видом работниц газовой службы заходили в дом.

"Пока двое нарушительниц отвлекали внимание хозяина, их сообщница обыскивала комнаты и похищала сбережения потерпевших", - говорится в сообщении.

Преступную группу задержали правоохранители после того, как они похитили 37 тысяч гривен у 83-летней пенсионерки. Установлена их причастность в не менее чем трех подобных преступлений.

Напомним, ранее в Киеве задержали уборщицу, которая обворовывала квартиры своих клиентов.